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24.10.19 14:28

Экс-командира 57-й бригады Головашенко, сбившего автомобилем бойца, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест полковника, экс-командира 57-й бригады Юрия Головашенко, который 18 октября 2018 года совершил наезд на военнослужащего, в результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на координатора Медийной инициативы за права человека Ольгу Решетилову.

"Экс-комбригу 57 бригады Юрию Головашенко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - написала она.

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По словам Решетиловой, "письма счастья из Генштаба", которыми командование пыталось обезопасить подчиненного от ареста, не помогли.

"Думаю, это значительно усложнит службу Головашенко в Генштабе, в Вооруженных силах и в силовых структурах в принципе и его воздействие на потерпевшего и свидетелей", - добавила она.

Следующее заседание состоится 2 декабря, уточнила Решетилова.

Напомним, Головашенко обвиняется в нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной техники, повлекшем средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, бывшему военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Экс-командира 57-й бригады Головашенко, сбившего автомобилем бойца, отправили под домашний арест 01

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