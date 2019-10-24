Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка

Об этом сообщила глава научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Никаких реакций, которые бы свидетельствовали, что он получал незаконное вознаграждение или вступал в сговор по этому поводу, не зафиксировано. Кроме того, в отличие от предыдущего респондента, не получена также реакция относительно того, что обследуемый подозревает кого-то или владеет информацией о том, кто взял или мог взять деньги за не голосование, за голосование против определенного законопроекта", - рассказала Половникова журналистам после тестирования Марусяка.

По ее словам, получена определенная реакция, что этот нардеп "упрекает себя за то, что у него недостаточно знаний и образования для работы в Верховной Раде".

"Больше никакой скрытой информации не было", - сказала эксперт.

Половникова напомнила, что это предварительные результаты тестирования (так называемые "сырые баллы"), окончательные результаты будут в пятницу во второй половине дня.

Отметим, Олег Марусяк является главой подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее тестирование на полиграфе прошла народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

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