Суд РФ заочно арестовал попросившего убежища в Украине россиянина Гаврилова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Россия".

В суде сообщили, что меру пресечения изменили с домашнего ареста на заключение под стражу заочно. Там отметили, что суд также выделил уголовное дело Гаврилова в отдельное производство.

"В отношении других фигурантов (дела "Нового величия. - Ред.) судебное разбирательство продолжилось", - уточнили в суде.

Напомним, 26-летний гражданин РФ, прибывший 22 октября в пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, попросил в Украине политического убежища.

Позже стало известно, что попросившим убежища в Украине россиянином оказался фигурант дела "Нового величия" Гаврилов.

Гаврилов - житель Москвы, инженер-программист. Нашел страницу "Нового величия" во "Вконтакте" после задержания на акции сторонников Вячеслава Мальцева в Москве 5 ноября 2017 года, по обвинению в участии в которой его оштрафовали на 12 тысяч рублей. Он возмутился наказанием, стал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях, общаться с другими протестно настроенными людьми во "Вконтакте". Участвовал в нескольких встречах с другими фигурантами дела.Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Каждому из обвиняемых грозит от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

Как пишет издание "Грани", дело "Нового величия" сфабриковано в результате масштабной провокации. Свидетелями обвинения кроме Зелинского выступают другие внедренные в организацию силовики - старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка). Испанцев, Расторгуев и Кашапов были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.