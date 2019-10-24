Очередной "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса

О вторжении очередного так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированных территории Донбасса сообщили в МЧС РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"88-я гуманитарная колонна МЧС России выполнила поставленную задачу и доставила гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении. Автомобили доставили порядка 600 тонн грузов, в составе которых якобы были медикаменты и детские продуктовые наборы.

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

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Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".