Насалику проведут психологическую экспертизу с применением полиграфа

Об этом говорится в материалах суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

7 октября в суд поступило ходатайство адвоката Насалика Бойко с просьбой назначить в рамках дела в отношении экс-министра психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа. Адвокат хочет, чтобы экспертиза выяснила, появляются ли у его подзащитного во время исследования на полиграфе реакции, свидетельствующие о получении им от другого лица денежные средства в размере $ 1 млн 249 тыс. в соответствии с договором займа от 10 июля 2014 года.

16 октября суд частично удовлетворил это ходатайство и назначил в рамках уголовного производства психологическую экспертизу с применением полиграфа.

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Проведение экспертизы поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

Напомним, 7 августа Специальная антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела против Насалика. По версии обвинения, в 2014 году он получил взаймы от физического лица $ 1 млн 249 тыс. Однако, в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.