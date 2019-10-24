Журналисты "Схем" обжаловали решение суда о доступе ГБР к материалам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Схем" в сети Facebook.

"Редакция программы "Схемы" не видит необходимости предоставлять ГБР весь массив истребованной через суд внутренней информации редакции, считая такой объем чрезмерным, а запрашиваемую информацию такой, которая не сможет помочь следствию, потому что не имеет к нему отношения", - говорится в сообщении.

Кроме того, журналисты уже подали в Киевский апелляционный суд жалобу на постановление Печерского суда, которым следователем ГБР дали разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации и другим данным журналистов программы.

По словам главреда программы Натальи Седлецкой, редакция готова сотрудничать с официальными органами, но только в том случае, если запрашиваемая информация действительно может помочь следствию.

"Но как график работы журналистов, операторов и водителей, их зарплаты, наша внутренняя редакционная коммуникация - может в этом помочь? Эту часть данных мы предоставлять не будем, и это было легко предсказать", - подчеркнула Седлецкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах

Хоть в постановлении и сказано, что оно не подлежит обжалованию, юристы обратились в Киевский апелляционный суд с требованием отменить его - поскольку оно предоставляет доступ к документам, содержащих охраняемую законом тайну журналистских источников.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Печерский районный суд столицы решением от 17 октября предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Следователи получили право доступа к к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данным по оплате их труда.

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай назвал "тревожным" решение украинского суда, который предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

Позже пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

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