Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах, оставили под стражей, один - под ночным домашним арестом

Это бывший заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и бывшие бойцы спецроты Павел Аброськин, Сергей Тамтура,Сергей Зинченко и Александр Маринченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас процесс на стадии допросов свидетелей со стороны защиты бывших правоохранителей, однако на сегодняшнем заседании свидетелей не было. Вместо этого сторона обвинения подала ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых на 60 суток.Также один обвиняемый по данному делу, Сергей Тамтура, сейчас находится под круглосуточным домашним арестом и носит электронный браслет.
Прокурор попросил суд о продлении и этой меры пресечения, напомнив, что немало бойцов "Беркута" уже получили гражданство РФ и скрываются от следствия там. В частности, это командир спецроты полка Садовник. Срок содержания обвиняемых под стражей, согласно предыдущему решению суда, истекал 3 ноября. Суд удовлетворил запрос прокурора и оставил всех под стражей, однако Тамтуре круглосуточный домашний арест изменили на ночной - он должен быть дома только в темное время суток.