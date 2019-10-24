Фракция СН не запрещает нардепам общаться с российскими телеканалами, однако не рекомендует, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил перед процессом тестирования на полиграфе, отвечая на вопрос одного из каналов российского ТВ.

"Мы не можем запрещать народным депутатам, они самостоятельные политические единицы, они имеют право ходить, куда хотят. Большинство людей, но не рекомендуем… почему? В том числе и потому, что в ситуации с нардепом Шевченко его подставили в чистом виде. Сказали, что тебе надо выступить в студии, а включили его напрямую с террористом, лидером террористической группировки Пушилиным", - сказал Арахамия.

По словам Арахамии, российское телевидение славится манипуляциями, вырезками, монтажом и именно поэтому мы не рекомендуем это делать.

Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

Первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко заявил, что народному депутату Украины Евгению Шевченко во фракции "Слуга народа" не рекомендовали выступать на российском телеканале.

Сам нардеп Евгений Шевченко не считает ошибкой свое участие в политической телевизионном шоу российского "1 канала".

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