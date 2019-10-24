В Черновицкой области изъято 20 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз-2019" и "Рубеж" на расстоянии 3 тыс. метров от линии украинско-румынской государственной границы были обнаружены 20 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию.
Обнаруженные сигареты, стоимостью 800 тыс. грн, изъяты из незаконного оборота.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.
Продолжается следствие.