Подозреваемый в незаконном обогащении прокурор Кулик провалил аттестацию в Офис генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Центр противодействия коррупции".

"В частности, не прошел достаточно простой, по мнению многих, тест прокурор Константин Кулик. Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение. Прокурор, который доказывал, что у него нет ничего общего с матерью троих его детей, на которую записана дорогая недвижимость. Между прочим, после отмены наказания за незаконное обогащение, Кулики уже особо не скрывают свои семейные отношения. И это тот Кулик, которого Луценко сравнивал с апостолом Павлом и вместо увольнения давал высокие должности. Тот Кулик, которому Порошенко давал ордена, а потом беспощадно критиковал во время одного из эфиров", - говорится в сообщении.

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Напомним, бывшему военному прокурору сил АТО Константину Кулику инкриминируется приобретение недвижимого имущества, законность которого не подтверждена доказательствами, на сумму 2,86 млн грн. На мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлен ряд объектов недвижимости в центре Киева.

Суд был вынужден прервать исследования письменных доказательств по делу после того, как в феврале 2019 года Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса 368-2 о незаконном обогащении неконституционной.

Вместе с тем суд отказался закрыть уголовное производство о незаконном обогащении прокурора Кулика.