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24.10.19 17:30

Kyiv not Kiev: аэропорт Лондона исправил написание названия украинской столицы

Второй по размеру аэропорт Лондона и второй по загруженности аэропорт Великобритании исправил написание украинской столицы: из Kiev на Kyiv.

аэропорт,гатвик

Об этом в своем Twitter сообщает посольство Украины в Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Как нам сообщили в аэропорту Гатвик, сегодня в 11:25 приземлился рейс из #KyivNotKiev! Спасибо аэропорту Гатвик за правильное написание!" - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины 2 октября 2018 года начало онлайн-кампанию "#CorrectUA", в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с призывом писать название города правильно (#KyivNotKiev).

Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. В то же время Росреестр не считает обязательным решение США об изменении международного написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.

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Kyiv not Kiev: аэропорт Лондона исправил написание названия украинской столицы 01

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