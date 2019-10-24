Полиция задержала насильника, нападавшего на женщин в Святошинском районе столицы

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанным оказался 46-летний ранее судимый киевлянин.

"Установлено, что насильник орудовал на территории Святошинского района столицы. Так, 12 октября 2019 года злоумышленник совершил разбойное нападение на 19-летнюю девушку, после чего, учитывая уязвимое состояние потерпевшей, изнасиловал ее.



Спустя несколько дней злоумышленник решил повторить содеянное, однако 35-летняя женщина смогла вырваться и позвать на помощь", - говорится в сообщении.



Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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