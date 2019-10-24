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24.10.19 17:55

Информация о намерении уволить главу МИД Пристайко является необоснованными слухами, - Мендель

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. По ее словам, подобная информация является необоснованными слухами.

вадим,пристайко

Об этом Мендель сообщила изданию "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Информация о возможном увольнении Вадима Пристайко - необоснованные слухи. Вадим Пристайко результативно и профессионально выполняет обязанности министра иностранных дел. Его опыт, знания и связи дипломата чрезвычайно важны для Украины на международной арене", - сказала она.

Ранее в СМИ сообщили, что в Офисе президента якобы уже подготовлено представление на увольнение Пристайко, и в ближайшие дни оно будет направлено в Верховную Раду.

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