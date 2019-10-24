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24.10.19 18:05

В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что воздух Киева остается в своих привычных параметрах, а увеличения концентрации загрязняющих веществ не обнаружено.

В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения Украины состоялось совещание о состоянии загрязнение атмосферного воздуха в Киеве. Сообщается, что на встрече были представлены фактические данные мониторинга атмосферного воздуха.

"Сейчас ситуация с состоянием атмосферного воздуха в Киеве остается в своих привычных параметрах, увеличения концентрации загрязняющих веществ, по которым проводится мониторинг, не зафиксировано. Однако осенние погодные условия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ и негативно влиять на состояние здоровья населения", - сообщили в пресс-службе.

По результатам встречи Минздрав планирует:

Как отметили в Минздраве, правительство будет решать проблему загрязнения воздуха комплексно.

"В сотрудничестве с местными властями и контролирующими органами будет налажена система контроля опасных выбросов. Эта информация будет доступна для каждого и будет проводиться с привлечением всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

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