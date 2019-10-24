В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения Украины состоялось совещание о состоянии загрязнение атмосферного воздуха в Киеве. Сообщается, что на встрече были представлены фактические данные мониторинга атмосферного воздуха.

"Сейчас ситуация с состоянием атмосферного воздуха в Киеве остается в своих привычных параметрах, увеличения концентрации загрязняющих веществ, по которым проводится мониторинг, не зафиксировано. Однако осенние погодные условия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ и негативно влиять на состояние здоровья населения", - сообщили в пресс-службе.

По результатам встречи Минздрав планирует:

Инициировать изменения в городской инфраструктуре, строительство объездных дорог для уменьшения автомобильных выбросов в жилой зоне.

Обновить законодательство, устанавливающее предельно допустимые концентрации для вредных веществ в атмосферном воздухе.

Инициировать проведения межведомственной встречи с Министерством энергетики и защиты окружающей среды. Цель - актуализация планов внедрения Порядка осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14.08.2019 №827.

Определить контроль качества атмосферного воздуха приоритетным вопросом в рамках социально-гигиенического мониторинга, который будет финансироваться из государственной бюджетной программы "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями".

Как отметили в Минздраве, правительство будет решать проблему загрязнения воздуха комплексно.

"В сотрудничестве с местными властями и контролирующими органами будет налажена система контроля опасных выбросов. Эта информация будет доступна для каждого и будет проводиться с привлечением всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

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