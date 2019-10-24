Известную запорожскую активистку ромской организации Белову ударили ножом в грудь, она в реанимации

О нападении сообщил на своей странице в Facebook президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани, информирует Цензор.НЕТ.

"Нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Сейчас девушка в реанимации. Ее оперируют", - написал Хамдани.

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В полиции сообщили, что разыскивают злоумышленника.

"В 12:20 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлена женщина с ножевым ранением. Полицейскими установлено, что в подъезде дома по улице Европейской в городе Запорожье, неизвестный мужчина нанес ножевое ранение женщине 1995 года рождения и скрылся", - сказано в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника, решают вопрос об открытии уголовного производства.

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Анжелика Белова – руководительница общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром", супруга запорожского общественника, лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова.