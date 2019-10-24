15 человек госпитализированы на Закарпатье с диагнозом дифтерия, в область направят 20 доз противодифтерийной сыворотки, - Минздрав

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По состоянию на утро 24 октября в Ужгородской межрайонный филиал Закарпатского областного центра Министерства здравоохранения поступили три экстренных сообщения о случаях заболевания дифтерией среди госпитализированных больных. С 2011 года не было ни одного случая заболевания дифтерией, поэтому эта ситуация стала довольно тревожной По той информации, которую удалось собрать эпидемиологам, первый больной заболел 8 октября, за последние полгода он (студент-медик, иностранец) не выезжал за пределы Украины, а в больницу обратился 11 октября. В результате проведенных обследований и лабораторного исследования у пациента 23 октября был подтвержден диагноз "дифтерия". Ему сыворотка не вводилась, поскольку не было клинической картины, необходимой для ее введения", – сообщил Курпита.

Он добавил, что по результатам бактериологических исследований подтвержден положительный результат еще у двух больных. Курпита отметил, что указанные лица госпитализированы в областную инфекционную больницу, дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали. То есть, по состоянию на сейчас госпитализированы 15 человек.

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"Эта ситуация квалифицирована как чрезвычайная ситуация локального характера", – заявил Курпита. Он добавил, что, согласно сегодняшнему решению городской противоэпидемической комиссии, в Ужгороде введен целый комплекс противоэпидемиологических мероприятий среди всех контактных лиц, которые включают осмотры и лабораторные исследования.

Курпита также отметил, что Закарпатью перераспределят 20 доз противодифтерийной сыворотки, которая является ориентировочной потребностью в регионе, из других областей Украины.

"На данный момент она составляет 20 флаконов, что будет перекрыто до конца текущей недели путем перераспределения из соседних областей... В целом по Украине есть 192 флакона сывороток... То есть в целом по Украине обеспеченность достаточная", – подчеркнул Курпита.

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Директор Центра общественного здоровья уточнил, что всего в течение 2019 года в Украине было зарегистрировано 2 подтвержденных случая (в Хмельницкой и Луганской областях), в 2018 - 10 случаев дифтерии в целом по Украине.