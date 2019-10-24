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24.10.19 19:43

Аваков наградил полицейских, оперативно нашедших похищенного в Коцюбинском младенца. ФОТО

Сегодня, 24 октября, министр внутренних дел Арсен Аваков наградил полицейских, которые оперативно нашли похищенного на Киевщине младенца и задержали злоумышленницу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков наградил полицейских, оперативно нашедших похищенного в Коцюбинском младенца 01

"Имею честь наградить знаками отличия "За отвагу в службе" начальника Ирпенского отдела полиции ГУ НП в Киевской области Олега Петренко и оперуполномоченного Олега Полищука за то, что они менее чем за 4 часа нашли и вернули маме 3-месячного Дениса, похищенного вчера в Киевской области. Горжусь вами! ", - сказал Аваков.

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Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле.

Позже полиция сообщила о задержании похитительницы.

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