Информация о коррупции в комитете Рады касается не только депутатов от "Слуги народа", – Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укринформ".



"Этим вопросом будут заниматься соответствующие органы. Давайте будем более корректными: это касается не только депутатов от партии "Слуга народа", но и других депутатов. Я надеюсь, что эта информация не подтвердится", – сказал он в кулуарах Европейского саммита глав стран – членов Совета Европы в Страсбурге.



В случае, если такие сообщения подтвердятся, правоохранительные и антикоррупционные органы будут разбираться в ситуации независимо от того, какую фракцию представляют депутаты, добавил он.



Разумков подчеркнул, что расследование ситуации является принципиальной позицией президента Владимира Зеленского и руководства партии "Слуга народа".



"К сожалению, такие события не добавляют позитива в работе парламента. Но лучше так, чем как было раньше, когда это все скрывалось, покрывалось", – подытожил он.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

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23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".