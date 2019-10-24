Подтвержден случай дифтерии у 9-летнего невакцинированного ребенка в Киеве, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Миздрава.

"Ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали. Диагноз "дифтерия" установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки показаний нет.

Больной имел контакт с 45 людьми, из них 36 детей, осмотр которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция", - говорится в сообщении.

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Центр общественного здоровья Украины напоминает, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста.

Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календарем прививок. Вакцина является бесплатной, а привиться можно у своего семейного врача.

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