Кум Путина Медведчук слетал в Москву на встречу с премьером государства-агрессора Медведевым

Об этом сообщает сайт политсилы Медведчука, информирует Цензор.НЕТ.

Дмитрий Медведев является не только премьер-министром РФ, но и председателем правящей партии "Единая Россия".

"Это была встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений", - описывает поездку пресс-служба "Оппозиционной платформы".

Читайте на Цензор.НЕТ: Пиар-вояжи некоторых политиков в РФ являются государственной изменой, за это надо наказывать, - Яременко

Виктор Медведчук регулярно бывает в Москве и встречается там с Медведевым – не взирая на отсутствие авиационного сообщения между украинской и российской столицами.

Так, 22 марта он был на встрече в компании тогда еще кандидата в президенты, а ныне нардепа Юрия Бойко. После это СБУ пообещала предоставить правовую оценку этому визиту. А тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко пообещал в этот же день зарегистрировать уголовное производство по факту визита. Не взирая на это, 10 июля Медведчук и Бойко опять были в Москве и встречались с Медведевым.

30 августа Медведчук опять был в Москве, на этот раз в компании своего однопартийца Рабиновича. Они передали Карпюку и Клыху, которые тогда были политзаключенными, хлеб и сало. Позднее выяснилось, что во время этого визита сотрудники СИЗО мешали работать журналистам всех телеканалов, кроме принадлежащих Медведчуку.

А глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский пообещал "громкую историю" в связи с финансированием партии Медведчука из-за рубежа