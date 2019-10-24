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24.10.19 21:24

Зеленский считал расследование дел Майдана однобоким, - Горбатюк

Президент Владимир Зеленский на встрече с начальником Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком говорил, что считает расследование дел Майдана односторонним, так как, по его мнению, не расследуются убийства правоохранителей.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом Горбатюк рассказал в эфире Громадського 

Он подтвердил, что встречался с Зеленским, Русланом Рябошапкой, который тогда еще не был генпрокурором, а глава Офиса президента Андрей Богдан присоединился уже в конце встречи. Они хотели услышать от Горбатюка подробности о расследовании дел Майдана.

"Что происходит в расследовании, какие результаты расследования, проблемы расследования, почему оно расследуется необъективно, как считал президент. Однобоко, по его мнению, так как не расследуются убийства правоохранителей. Но я объяснил, что мы расследуем все эпизоды, все убийства, и у нас привлечены к ответственности как убийцы правоохранителей, так и убийцы протестующих", - рассказал Горбатюк.

Он добавил, что несмотря на скепсис, Зеленский адекватно воспринимал его объяснения.

"Было понимание, были уточняющие вопросы, и я хочу сказать, что абсолютно оптимистично закончилась встреча. Он (Зеленский - ред.) Закончил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и должно быть вам помощь ", - рассказал экс-прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча с Зеленским и Рябошапкой в ​​августе была оптимистичной, - Горбатюк

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