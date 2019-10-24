Верховная рада может впервые за 5 лет заслушать отчет главы АМКУ, - Загребельская

Об этом написала на своей странице в Facebook бывший госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, причина, по которой Герус и Наталуха предлагают заслушать отчет главы АМКУ, пока неизвестна — материалы проекта постановления еще не опубликованы на сайте ВР.

"Комитеты, в которых данный проект постановления будет прорабатываться: главный комитет - Комитет по вопросам экономического развития. Другие комитеты: Комитет по вопросам бюджета, Комитет по вопросам антикоррупционной политики", — написала Загребельская.

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"Согласно закону "Об Антимонопольном комитете Украины", Верховная Рада Украины должна ежегодно рассматривать до 15 апреля отчет АМКУ", — добавила она.