На Закарпатье пограничники обнаружили "примагниченные" к товарным вагонам контрабандные сигареты. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Чтобы незаметно переправить партию табачных изделий в Венгрию креативные правонарушители использовали мощные магниты, с помощью которых прикрепили пакеты с сигаретами в днищу вагонов грузового поезда.
Но в пункте пропуска "Саловка" пограничники Чопского отряда во время контроля разоблачили планы контрабандистов и в 6 вагонах обнаружили 750 пачек сигарет.
Найденные товары, после проведения соответствующих процессуальных процедур, переданы сотрудникам фискальной службы.