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24.10.19 23:33

На Закарпатье пограничники обнаружили "примагниченные" к товарным вагонам контрабандные сигареты. ФОТО

Пограничники на Закарпатье обнаружили попытку незаконного перемещения через государственную границу сигарет с использованием магнитов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Закарпатье пограничники обнаружили примагниченные к товарным вагонам контрабандные сигареты 01

Чтобы незаметно переправить партию табачных изделий в Венгрию креативные правонарушители использовали мощные магниты, с помощью которых прикрепили пакеты с сигаретами в днищу вагонов грузового поезда.

На Закарпатье пограничники обнаружили примагниченные к товарным вагонам контрабандные сигареты 02

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Но в пункте пропуска "Саловка" пограничники Чопского отряда во время контроля разоблачили планы контрабандистов и в 6 вагонах обнаружили 750 пачек сигарет.

На Закарпатье пограничники обнаружили примагниченные к товарным вагонам контрабандные сигареты 03

Найденные товары, после проведения соответствующих процессуальных процедур, переданы сотрудникам фискальной службы.

Смотрите: В Черновицкой области задержан пограничник, получивший 500 евро взятки за содействие контрабанде сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

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