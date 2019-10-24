Маркарова опровергает расследование "Схем" о наличии у нее элитной недвижимости на киевском Подоле

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Маркарова отметила: "Очередная недвижимость Маркаровой - На самом деле НЕТ Или "Бей своих чтобы чужие боялись"

Сегодня уважаемая мной программа "Схемы" вышла с расследованием, из которого можно сделать вывод, несмотря на предоставленные мной комментарии и документы, помещение, в котором я давно снимаю офис для Музея Прессы Вахтанга Кипиани, будто бы купленное мной. Это не так.

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Но так как как репутация для меня не пустой звук, то предоставляю еще раз короткие комментарии:

(1) покупка "Активбанка" была моей бизнес ошибкой задолго до прихода на службу. Работая в секторе Private equity я имела отношение ко многим инвестициям - большинству успешных, но некоторых не слишком.

(2) При коротком владении и управлении мной банком в марте 2014 он не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным. Все вопросы "Активбанку" уже не раз прокомментированы мной, начиная с 2015 года

(3) Помещение на Подоле было продано соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Я знаю об этой продаже, но не имею к ней никакого отношения, кроме аренды офиса на 6 этаже. Надеюсь, что все это публичный шум не приведет к необходимости искать новое помещение для Музея.

(4) Все имущество, принадлежащее мне и моему мужу, указываю в своих электронных декларациях, о проверках которых мои читатели знают достаточно много благодаря очень тщательному ко мне отношению НАПК

(5) Готова оказать любые объяснения правоохранительным органам, которые решат из-за этой передачи занять меня предоставлением объяснений еще и на эту тему

Новая каденция в Минфине - новые расследования. Очень напоминает 2015 год. И как и в 2015 году - опять не о Минфине, а домыслы о моем прошлой бизнес жизни, но как-то очень много за последние 2 месяца.

PS. Попутно напоминаю, что здание Профсоюзов куплено одной из компаний, которой я тоже владела 10 лет назад, тоже не мое".