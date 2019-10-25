САП зарегистрировала производство в отношении нардепа от СН Медяника, - Холодницкий

Об этом руководитель САП Назар Холодницкий сказал в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"По господину Медянику, действительно, поступило заявление о преступлении и производство такое зарегистрировано", - сказал Холодницкий.

Напоминаем, ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".

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