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25.10.19 00:37

Свободное судоходство в Азовском море должны обеспечить международные морские силы - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Свободный проход судов в Азовское море должны обеспечивать международные морские силы, потому что Украина сама не справится с этим, считает командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах Бридлав.

керченский,пролив

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бридлав заявил в интервью hromadske.

"Почему мы ждем, что украинцы должны справиться с этим самостоятельно? У крупных государств есть мощные силы на море, и часть их миссии - обеспечивать свободу навигации в международных водах", - отметил он.

Генерал заявил, что НАТО рассматривает Азовское море как международные воды, где Украина имеет порты, в частности Мариуполь, от которых зависит торговля.

"Один из ваших чиновников сказал, что надо обратить внимание на то, что в Черном море, возле Керчи и в других местах, постоянно должны быть международные морские силы. Это действительно так, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы вы могли свободно передвигаться в этих водах, вести торговлю со всем миром. Потому что от этого зависит финансовое благополучие вашей страны", - сказал Бридлав.

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