Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.10.19 02:00

Холодницкий: депутатскую неприкосновенность нужно снять до конца, а не частично

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркивает необходимость "окончательного, а не частичного" снятия неприкосновенности с народных депутатов Украины.

холодницкий

"Депутатскую неприкосновенность нужно снять, до конца, не частично, а до конца. Потому что на следующей неделе, скорее всего, мы снова пойдем уже с генеральным прокурором Рябошапкой в регламентный комитет Верховной Рады с представлением по одному действующему народному депутату, и снова увидим там квазисудебный процесс об основаниях для внесения представления", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Холодницкий указал, что учитывая "эпопею со снятием депутатской неприкосновенности", НАБУ и САП сейчас фактически ограничены в проведении любых негласных следственно-розыскных действий, например, по свежему делу о возможном получении взятки в размере $30 тыс. действующими народными депутатами из фракции "Слуга народа", которые являются членами комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП зарегистрировала производство в отношении нардепа от СН Медяника, - Холодницкий

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100