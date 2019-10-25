Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Milliyet.
"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ДТП произошло на шоссе Денизли - Анталия. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.
На место аварии прибыли полицейские и бригады "скорой". Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, их отправили в больницу города Аджипаям, что лежит в 60 километрах к юго-востоку от Денизли.
По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.
Причины ДТП выясняются.