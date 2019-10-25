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25.10.19 07:31

Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов. ФОТОрепортаж

На юго-западе Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором - пострадали 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Milliyet.

"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.

Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов 01

Уточняется, что ДТП произошло на шоссе Денизли - Анталия. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

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Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов 02

На место аварии прибыли полицейские и бригады "скорой". Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, их отправили в больницу города Аджипаям, что лежит в 60 километрах к юго-востоку от Денизли.

Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов 03

По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов 04

Причины ДТП выясняются.

Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов 05
Фото: milliyet.com.tr

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