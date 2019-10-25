Первый с 2017 года случай полиомиелита зафиксировали у двухлетнего ребенка с Волынской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По данным ведомства, родители умышленно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами. Последние случаи болезни в Украине фиксировались в 2015 и 2017 годах, однако она снова дала о себе знать.

Источниками болезни является человек, который болеет или носитель, который переносит вирус бессимптомно.

Путями передачи считаются фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный.

Симптомы: в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса.

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Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.

Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без ее поражения. Стоит отметить, что даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНР) способен сильно навредить больному.

Все они несут существенную угрозу для непривитого человека и вызывают необратимые процессы, которые могут привести к смерти пациента.

Также в Минздраве отметили, что среди родителей распространены разговоры о вреде вакцинации и побочных эффектах от прививки.

Вот основные заблуждения, которые можно было услышать о вакцине от полио:

- ОПС содержит возбудители ВИЧ. Ни одного известного прецедента медицине не было известно. Этот миф был спровоцирован журналистами из-за распространения квазиисследований, которые касались создания вакцины.

- ИПВ может вызвать полиомиелит. Вакцина содержит мертвый вирус, который не способен спровоцировать болезнь у вакцинированного.

- "Живой" вирус в вакцине ОПС будет размножаться. Оральная "живая" поливакцина содержит ослабленный вирус. Риск того, что он начнет размножаться и человек заболеет мизерный.

- Дикий вирус полиомиелита исчез и сейчас болезнь распространяется только через вакцину. Дикие поливирусы - это вирусы, которые существуют в окружающей среде. По информации ВОЗ в природе существует 3 типа диких поливирусов. Уничтоженным считается только 2 тип, который фиксировали последний раз в Индии в 1999 году. Однако других два - 1-го и 3-го типа, это именно те поливирусы, которые провоцируют паралитический полиомиелит.

Также сообщается, что глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита использует несколько вакцин для борьбы с этой болезнью. В Украине применяется два типа - инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ) и оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ). Обе вакцины закупаются через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и имеют преквалификацию Всемирной организации здравоохранения, которая гарантирует качество и постоянный контроль за производителями.

На сайте ВОЗ объясняют:

ОПС одна из самых безопасных вакцин, которую изобрело человечество и она применяется для иммунизации новорожденных.

Она настолько безопасна, что ее можно использовать, даже когда ребенок болен.

ОПС используется несколько раз для достижения максимального иммунитета привитого однако с увеличением количества прививок не увеличиваются риски побочных эффектов.

Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно нужно проводить комплексно, не пропуская ни для увеличения резистентности организма к болезни.

1 доза - 2 месяц жизни ребенка.

2 доза - 4 месяц.

3 доза - 6 месяц.

4 доза - 18 месяц.

5 доза - 6 лет.

6 доза - 14 лет.

Бесплатная вакцинация против полиомиелита проводится у вашего семейного врача или педиатра в государственных медицинских учреждениях, а также частных, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни - это вакцинация, поскольку специфического лечения не существует. Минздрав Украины рекомендует ознакомиться с календарем профилактических прививок по ссылке.