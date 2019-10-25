"САП и НАБУ не готовят подозрения Богдану", - Холодницкий

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Таким образом, он опроверг слухи, которые появились в четверг о том, что руководителю Офиса президента правоохранительные органы якобы готовят подозрение.

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"САП и НАБУ не готовят подозрения Богдану", - заявил Холодницкий.

В частности, 24 октября в СМИ появились статьи о том, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан, когда работал еще в правительстве Николая Азарова, мог способствовать взысканию с Украины в интересах Минобороны России 3,1 млрд грн за сделки корпорации ЕЭСУ, а завод "Укроборонпрома" якобы в пять раз переплатил двум компаниям заместителя Богдана.