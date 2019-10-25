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25.10.19 08:38

На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 25 октября в Киеве по адресу улица Теодора Драйзера, 8 прогремел взрыв. Все случилось на территории рынка Радосинь. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Детонация произошла около 00:40.

По словам сотрудника охранной фирмы "Шериф", которые приехали на сработку сигнализации, взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации правоохранителей, мужчина был сам.

На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната 01

Предварительно, это была граната. На месте остались осколки взрывного устройства. Среди них лежал и рычаг от гранаты. К счастью, никто не пострадал. От взрыва и осколков побились стекла в нескольких сооружениях. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

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На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната 02

К слову, на этой неделе уже был взрыв гранаты. Тогда погибли двое мужчин, а спустя несколько часов полиция установила личности погибших.

На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната 03
На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната 04
На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната 05
На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната 06
Фото: Информатор

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