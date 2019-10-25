Украина в ООН призвала немедленно освободить журналиста Асеева, которого наемники РФ "приговорили" к 15 годам тюрьмы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее заявление обнародовал на заседании Третьего комитета ГА ООН посол по особым поручениям МИД Украины Олег Герасименко.

"Несмотря на освобождение Россией 35 украинцев, в том числе Олега Сенцова и Владимира Балуха, Кремль продолжает упорно игнорировать призывы международных организаций, политических лидеров и гражданского общества освободить остальных украинцев, лишенных свободы по политически мотивированным обвинениям", - отметил дипломат.

Более того, подчеркнул он, российские оккупационные власти на украинской территории продолжают приговаривать к заключению граждан Украины за их убеждения.

"Свобода убеждений и их свободного выражения находится там (на оккупированных территориях. - Ред.) под особой угрозой, ее фактически не существует. Всего несколько дней назад украинский журналист Станислав Асеев был осужден российской оккупационной администрацией в Донецке к 15 годам лишения свободы", - констатировал представитель Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поднимет в ООН вопрос о "приговоре" наемников РФ журналисту Асееву

Герасименко подчеркнул, что украинская сторона "осуждает это решение и требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Асеева".

Напомним, связь с донецким блогером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс. Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прекратилась 2 июня 2017 года. В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.

22 октября 2019 года наемники РФ сообщили, что "приговорили" к 15 годам заключения украинского журналиста Станислава Асеева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призывает освободить журналиста Асеева и всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев, - представительство ЕС в Украине