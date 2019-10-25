Попытка дискредитации спецподразделения "Азов" - знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины, - Аваков. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По его словам, подразделение специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является законным регулярным подразделением Национальной гвардии Украины. Личный состав подразделения примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Родины.

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальной гвардии Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире. Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии - истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом. Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками в борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам", - отметил Аваков.

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Справка: История подразделения берет начало от 5 мая 2014 года, когда из активистов общественных организаций был создан батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азовье", который 18 июля 2014 г. был реорганизован в батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов", а 17 сентября 2014 г. реорганизован в полк патрульной службы милиции особого назначения "Азов".

Личный состав подразделения принимал активное участие в выполнении боевых задач, в частности 23 мая 2014 г. освобождал от боевиков захваченный ими Торецкий городской совет, 26 мая 2014 г. уничтожил террористическую базу в н.п. Урзуф и участвовал в освобождении от террористов н.п. Новый Свет и Марьинку, а 13 июня 2014 г. - в освобождении от террористов г. Мариуполь.

В августе 2014 г. личный состав подразделения участвовал в боях за г. Иловайск, а в сентябре 2014 года - в предотвращении прорыва террористических формирований в г. Мариуполь.

В январе 2015 года личный состав был принят на военную службу по контракту в Национальную гвардию Украины и включен в состав воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ (г. Мариуполь) как отдельный отряд специального назначения.

В феврале 2015 г. отдельный отряд специального назначения освободил от террористов 5 населенных пунктов к востоку от Мариуполя: Павлополь, Коминтерново, Бердянское, Широкино и Лебединское.

В дальнейшем подразделение продолжило выполнять задачи в составе сил АТО и ООС, осуществляло противодесантную оборону побережья Азовского моря, проводил разведку на 2-й линии обороны, привлекался к выполнению задач по охране общественного порядка в г. Мариуполь.

В период с ноября 2018 г. по январь 2019 г. личный состав проходил боевое слаживание вместе с подразделениями Вооруженных Сил Украины, в ходе которого представители Вооруженных Сил Украины отмечали образцовую военную дисциплину в подразделении, высокий уровень боевой подготовки, мотивированность и патриотизм личного состава.

С января по сентябрь 2019 г. личный состав отдельного отряда специального назначения привлекался к выполнению боевых задач на первом рубеже обороны в районе Светлодарской дуги.

За время выполнения задач подразделение получило высокую оценку со стороны руководства Объединенных сил, о чем также свидетельствуют конкретные показатели боевой работы личного состава: уничтожены 30 террористов, 2 боевые машины пехоты, повреждены и выведены из строя 6 боевых машин пехоты, одна гаубица д- 30, уникальная станция ​​разведки "Зоопарк" российского производства.

За время существования подразделения 38 военнослужащих погибли в боях за независимость и территориальную целостность Украины. За мужество и героизм при выполнении боевых задач 1414 военнослужащих были награждены, в том числе получили государственные награды - 171 военнослужащий (из них 23 - посмертно, 123 - те, кто получил ранения), отличиями Верховной Рады Украины - 28 военнослужащих, отличиями Кабинета Министров Украина - 10 военнослужащих, отличиями МВД - 906 военнослужащих, ведомственными знаками отличия НГУ - 299 военнослужащих.