Мэр Нового Роздола Мелешко с заместителями подали в отставку из-за срыва отопительного сезона

Об этом сообщил депутат Львовского областного совета Владимир Гирняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ сегодня мэр Нового Роздола и его заместитель подали в отставку", – написал он, добавив, что мэр лично подтвердил ему информацию.

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"Должны правовым методом обеспечить выделение средств и запустить тепло. Нельзя допустить доведения атмосферы в городе к критической отметке", – говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что ситуация со стартом отопительного сезона в Новояворовску и Новом Роздоле критическая. В частности, 18 октября на повторном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС по ТЭЦ Новояворовска и Нового Роздола приняли решение признать ситуацию чрезвычайной.

Позже мэр города Новый Роздол Андрей Мелешко подтвердил ZAXID.NET информацию об отставке его и и двух заместителей.

"Да, это правда. Причиной такого решения является состояние здоровья", - пояснил мэр Нового Роздола Мелешко.

Кроме того, Мелешко сообщил, что его первый заместитель и заместитель по коммунальным вопросам также написали заявления на увольнение.

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О том, что причиной увольнения городского головы является фактический срыв отопительного сезона также утверждает депутат Новороздолского городского совета Анатолий Шалаев: "Мэр Нового Роздола Андрей Мелешко и первый заместитель мэра подали заявления об отставке. Перед тем сложил полномочия заместитель по коммунальным вопросам. Тридцатитысячном город остался без руководства. Исполком - парализован. Доигрались ... вопрос с теплоснабжением города не решен".

Издание отмечает, что на Львовщине два города - Новый Роздол и Новояворовск - которые в прошлом году имели проблемы с теплоснабжением.Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ, подающие тепло и электроэнергию в дома жителей, сейчас фактически не функционируют, работники протестуют и увольняются. Обе теплоэлектроцентрали принадлежали фирмам братьев Ярослава и Богдана Дубневичей ООО "Энергия-Новояворовск", ООО "Энергия-Новый Роздол" и ООО "Энергия". В начале 2018 г во Львове задержали четырех служащих этих фирм по подозрению в краже газа НАК "Нафтогаз Украины". По данным правоохранителей фирмы искусственно увеличивали объемы отпущенного населению тепла, чтобы получать больше "дешевого" газа, который вместо "дорогого" тратили на производство электроэнергии. После суд арестовал обе ТЭЦ и передал их Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое определило для них нового управляющего. Из-за протестов части работников и нехватка персонала работу на ТЭЦ долго не удавалось запустить. В ноябре 2018 г. работу на обоих ТЭЦ наладили и жители Новояворовск аи Нового Роздола начали получать тепло в дома. Несмотря на то, что работа ТЭЦ удалось тогда запустить на теплоэлектроцентралях постоянно возникали проблемы. В январе этого года на Новороздольской ТЭЦ произошла масштабная авария, в результате которой у части жителей города прорвало трубы. Последствия аварии до конца не устранили и поныне. 16 октября с трибуны Верховной Рады народный депутат из Львовщины Тарас Батенко призвал объявить ситуацию в Новом Роздоле и Новояворовске техногенной катастрофой.