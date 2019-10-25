Значительных превышений уровней загрязнения воздуха в Украине не зафиксировано, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, на территории Украины удержится антициклонный характер погоды, что обуславливает отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

"Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с целью усиления мониторинга атмосферного воздуха в городе Киеве сеть постов (16 постов) метеонаблюдений центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского переведены на усиленный режим работы.

По состоянию на 25 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

Таким образом, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

По прогнозам Украинского Гидрометцентра в период с 28 по 29 октября 2019 на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации.