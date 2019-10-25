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25.10.19 10:08

В Ривненской области перевернулся грузовик с глицерином. ФОТО

В Ривненской области 25 октября около двух часов ночи перевернулся грузовик с глицерином, который везли из Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ДСНС Украины в Ровенской области.

В Ривненской области перевернулся грузовик с глицерином 01

"В результате ДТП, грузовик (TANK TRANS UKRAINE), который транспортировал из Республики Польша до Харькова около 27 кубических метров 80% технического глицерина, перевернулся. Был поврежден отсек и произошла утечка глицерина объемом ориентировочно 10 кубических метров", - отмечает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отключили электропитание от аккумулятора и провели смывание вязкой смеси глицерина с обочины автодороги. Все время на месте происшествия дежурила патрульная полиция. Причину ДТП устанавливает полиция.

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