Глава комитета по вопросам внешней политики Рады Яременко обратился в защиту полка "Азов" к конгрессу США

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что не могут остаться без реагирования народных депутатов Украины попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов".

Поэтому подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившихся к Государственному секретарю США М.Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками революции Достоинства. "Азовцы" участвовали в освобождении от российской оккупации Мариуполя и множества других неселенных пунктов", - написал он.

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Яременко подчеркнул, что украинцы никогда не забудут подвиг 26 азовцев, отдавших жизнь за независимость Украины.

"Учитывая распространенные в СМИ обвинения против этого славного боевого подразделения и с целью снятия всех недоразумений в письме в Конгресс США содержится предложение предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения "Азов", а также обращение в правоохранительные органы Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, приведенных в письме американских конгрессменов", - написал Яременко.

Вместе с тем он отметил, что текст письма открыт для подписи для всех членов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады Украины.

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"Подписание и передача письма американской стороне состоится в вторник, 29 октябре 2019 г.", - добавил Яременко.

Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.