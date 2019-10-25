Суд в Киеве арестовал оперуполномоченного, напавшего на патрульного в попытке "отмазать" друга-нарушителя ПДД

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел 18 октября 2019 года в Соломенском районе столицы. Патрульные полицейские за нарушение ПДД остановили автомобиль, которым управлял знакомый подозреваемого. Присутствуя при выяснении патрульными обстоятельств совершения админнарушения, оперуполномоченный начал вести себя агрессивно, препятствовал общению сотрудников полиции с водителем, пытался покинуть место происшествия с последним.



При этом законные требования полицейских прекратить такие действия он не выполнил. В дальнейшем, толкнул одного из них и совершал другие противоправные действия, направленные на сопротивление правоохранителям.



В настоящее время оперуполномоченному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 342 УК Украины (оказание сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и Голосеевским райсудом Киева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Следствие в уголовном производстве продолжается.

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