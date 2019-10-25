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25.10.19 10:42

Суд в Киеве арестовал оперуполномоченного, напавшего на патрульного в попытке "отмазать" друга-нарушителя ПДД

Голосеевский райсуд отправил под домашний арест оперуполномоченного управления противодействия наркопреступности столичного главка полиции, который подозревается в сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел 18 октября 2019 года в Соломенском районе столицы. Патрульные полицейские за нарушение ПДД остановили автомобиль, которым управлял знакомый подозреваемого. Присутствуя при выяснении патрульными обстоятельств совершения админнарушения, оперуполномоченный начал вести себя агрессивно, препятствовал общению сотрудников полиции с водителем, пытался покинуть место происшествия с последним.

При этом законные требования полицейских прекратить такие действия он не выполнил. В дальнейшем, толкнул одного из них и совершал другие противоправные действия, направленные на сопротивление правоохранителям.

В настоящее время оперуполномоченному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 342 УК Украины (оказание сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и Голосеевским райсудом Киева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

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