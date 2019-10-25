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25.10.19 11:04

Прокуратура Киевщины окончательно вернула государству 70 га незаконно арендованной земли стоимостью более 14 млн

Органами прокуратуры Киевской области в государственную собственность реально возвращено 70 га земли стоимостью более 14 млн грн.

Прокуратура Киевщины окончательно вернула государству 70 га незаконно арендованной земли стоимостью более 14 млн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Згуровским отделом Бориспольской местной прокуратуры установлено, что Главным управлением Госземагентства в Киевской области с многочисленными нарушениями требований действующего законодательства жителю Черкасской области были переданы в аренду на 49 лет земельные участки государственной собственности общей площадью 70 га для ведения фермерской деятельности, которые он лично не обрабатывал, а перепоручил другому лицу.

По результатам судебного разбирательства суд первой и апелляционной инстанции, согласившись с доводами прокуратуры, признал недействительными приказы Главного управления Госземагентства в Киевской области и договоры аренды земли, а также обязали арендатора вернуть государству указанную землю.

Не соглашаясь с принятыми решениями, арендатор подал в суд кассационную жалобу на вышеуказанные решения судов.

Большая Палата Верховного Суда кассационную жалобу оставила без удовлетворения. Таким образом, прокуратура добилась возвращения в государственную собственность 70 га земли, стоимость которой составляет более 14 млн грн.

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