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25.10.19 11:08

На следующей неделе Столтенберг выступит в Верховной Раде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит в Верховной Раде в рамках визита Североатлантического совета в Украину, который состоится 30-31 октября.

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Об этом рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, состоится заседание украинской Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции, в котором примет участие заместитель генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике и безопасности, посол Беттина Каденбах. Также Североатлантический совет проведет встречу с президентом Владимиром Зеленский.

"У Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня. Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также и заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч", - сообщил он.

Напонмим, 30-31 октября Украину с двухдневным визитом посетит Североатлантический совет НАТО под председательством генсека Альянса.

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