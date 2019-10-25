Ассоциация польских журналистов призывала немедленно освободить Асеева

Об этом говорится в заявлении Ассоциации польских журналистов (SDP), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Призыв о немедленном освобождении журналиста озвучили национальные и международные журналистские организации, в частности центр мониторинга свободы СМИ Ассоциации польских журналистов (SDP), а также Европейская федерация журналистов", - говорится в заявлении SDP.

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В организации напомнили, что внимание к делу Асеева ранее привлекла в Польше журналистка Моника Андрушевская, которая во время вручения наград SDP в своем обращении акцентировала внимание на деле журналиста и необходимости приложить усилия по его освобождению.

Напомним, связь с донецким блогером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс. Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прекратилась 2 июня 2017 года. В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.

22 октября 2019 года наемники РФ сообщили, что "приговорили" к 15 годам заключения украинского журналиста Станислава Асеева.