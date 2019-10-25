С начала года более тысячи срочников Сухопутных войск заключили контракт с ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время брифинга в Информационном агентстве АрмияInform рассказал начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины подполковник Николай Качаненко.

"Если брать по всем Вооруженным Силам, то эта цифра будет, как минимум, вдвое больше. Сейчас срочники - это потенциальный источник комплектования армии военнослужащими контрактной службы", - отметил Качаненко.

Конечно, со срочниками проводят агитацию в воинских частях. И надо сказать, что привлекать людей на контракт, которые уже убедились, что такое военная служба, значительно проще.

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Есть еще один нюанс. В Вооруженных Силах комплектование срочниками происходит по экстерриториальному принципу. То есть человек, призванный из Киева или столичной области, здесь служить не может. Вернуться "домой" он может только заключив контракт.

"Почти всех срочников направляют после призыва в учебные центры, где они проходят обучение. Например, представители Президентского полка едут в учебный центр, там ищут киевлян и проводят с ними беседу. Такими образом немало молодежи соглашаются заключить контракт и служить ближе к дому", - добавил он.