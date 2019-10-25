Я проехался, увидел много разрезанных заводов. Такое впечатление, что едешь по Чернобыльской зоне, - глава ОВГА Гайдай о Луганщине

Об этом он сказал в интервью Hromadske.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Экономическое развитие. Я готов говорить с инвесторами, но на таких условиях: если они видят, что могут вкладываться — пусть самостоятельно проводят тендеры, и пусть их компании здесь что-то строят или ремонтируют. Чтобы не было коррупционных составляющих, чтобы никто не говорил, что мы лоббируем определенную компанию", - отметил Гайдай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Горняки на Луганщине отказываются спускаться в шахту из-за долгов по зарплате

"Основная моя задача — показать временно оккупированной территории, что у нас все ремонтируется, строится. Что у нас хорошо, спокойно, мирно. И мне бы очень хотелось, чтобы через год мы увидели не депрессивный регион, а огромную строительную площадку. Это касается и ремонта дорог, и строительства, и восстановления определенных предприятий", - заверил он.

"Я проехался, увидел много разрезанных заводов, которые стоят и разваливаются. Иногда такое впечатление, что едешь где-то по Припяти, по Чернобыльской зоне. Но это надо менять. Луганская область — наиболее ответственная. Да, линия фронта есть и в Луганской, и в Донецкой области. Но денег меньше все же в Луганской области. И в мирное время на Луганскую область меньше обращали внимания. Поэтому сейчас мы будем обращать внимание на все. Единственное, что хорошо в такой тяжелой ситуации: все, что будет сделано, сразу же будет видно. Наверное, главная цель: ремонтируя, строя, договариваясь о новых инвестициях, надо показать оккупированной части Луганской области, что у нас намного лучше. Чтобы люди там поняли, что вся пропаганда, которая им в уши вкладывается, это неправда", - рассказал Гайдай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если раньше отношение к украинской армии было "эти бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда" - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун

Чиновник уточнил, что иногда общается с президентом. "И регулярно - с Андреем Ермаком (помощник президента. - Ред.). Ермак — это действительно мой друг. Я давно его знаю", - сказал Гайдай.

По его словам, он впервые услышал о том, что может возглавить Луганщину именно от Ермака.