"Мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку", - Арахамия о коррупционных схемах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
"Мы со своей стороны как фракция "Слуга народа" обещаем нашим избирателям, со к 1 января не будет никаких площадок существовать, эта монополия — всего, не будет вообще никаких прокладок. С другой стороны я лично, это уже личное дело, если мы так много времени тратим, я добьюсь, потому что депутаты могут иметь депутатский контроль - мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку, я обещаю", - заявил он.
Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.
Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.
24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".
24 октября полиграф прошла нардеп Василевская-Смаглюк: "Денег не брала, но скрывает, что предложения были". Также полиграф прошел нардепОлег Марусяк: "Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде".