Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук Деркач, опубликовав копии документов, передает Цензор.НЕТ.

"Как и обещал на пресс-конференции, подал вместе с коллегами проект постановления про создание ВСК, которая должна будет расследовать факты международной коррупции и лоббирования вне зависимости от фамилий, гражданства и должностей персон, участвовавших в разворовывании нашего государства. Несмотря на сопротивление Аппарата Верховной Рады при регистрации, уверен в результативности, как голосования за создание ВСК, так и успешности результатов её работы", - рассказал нардеп.

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"Основными задачами ВСК будут:

1) Осуществление расследования деятельности главы Национального банка Украины Гонтаревой В.А., направленной на разрушение банковской системы страны, нарушения действующего законодательства в сфере финансовой деятельности, связанного с принудительным закрытием коммерческих банков, спекуляции на курсе гривны, обесценивание сбережений граждан Украины и участия в хищении международной технической помощи.

2) Осуществление расследования деятельности Министерства финансов Украины во главе с Министром Яресько Н.И., которая привела к необоснованному увеличению объемов внешнего долга Украины с элементами прямого умысла на заложение Украины в залог внешним кредиторам, возложение на граждан Украины дополнительных долговых обязательств в размере больше 100 млрд долларов США и создание противоправной схемы продажи облигаций внутреннего государственного займа и международных заимствований, легализации средств, полученных преступным путем, в том числе через подконтрольную Гонтаревой В.А. компании "ICU".

3) Проведение проверки сведений указанных в Отчете Счетной палаты от 19 декабря 2017 №26-8 относительно установленных нарушений в сфере использования международной технической помощи на сумму 5,3 млрд долларов США, а именно в части неэффективного использования донорских средств правительства США и ненадлежащего осуществления контроля Министерства экономического развития Украины, как координатора этой деятельности.

4) Расследование фактов незаконного лоббирования при добыче и поставке на территорию Украины энергоносителей и незаконного ценообразования для украинских потребителей с возможным противоправным использованием международных финансовых инструментов направленных на легализацию средств, полученных преступным путем.

5) Инициирование расследования вопросов относительно незаконных действий Правительства Премьер-министра Украины Гройсмана В.Б. об использовании средств государственного бюджета для закупки медицинских препаратов через так называемые международные организации, путем вывода и удержание денежных средств (на срок более года) на их счетах, что привело к нарушению требований действующего бюджетного законодательства Украины и имело вид беспроцентного кредитования, отмывания и легализации средств , полученных преступным путем.

6) Инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины", - рассказал Деркач.

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Как отмечается в постановлении, в состав ВСК должны войти 18 человек.

"Избрать главой ВСК народного депутата Украины – Дубинского Александра Анатольевича, секретарем – Деркача Андрея Леонидовича", - сказано в документе.



















