На данный момент выборы на оккупированном Донбассе не возможны, - глава ЦИК Диденко

Об этом в интервью изданию "Фокус", передает Цензор.НЕТ.

"Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент - нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооружённые формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не будут соответствовать стандартам. Кроме того, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос", - подчеркнул Диденко.

Он отметил, что в Украине действует закон о правовом режиме на оккупированных территориях, который говорит о том, что выборы там не проводятся.

"Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно", - добавил Диденко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без внесения изменений в Конституцию для досрочных местных выборов нет оснований, - глава ЦИК Диденко