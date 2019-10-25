С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС на луганском направлении, ранен один украинский воин, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, после 6 утра противник из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил возле Хутора Вильного.
Кроме того, из автоматических гранатометов оккупанты обстреливали позиции украинских войск, оборудованных в районах Новозвановки и Луганского.
В медицинское учреждение эвакуирован один военнослужащий из состава Объединенных сил, который получил ранение в результате вражеского обстрела.