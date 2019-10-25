"Болезни безразлично, какого цвета наша кожа", - ужгородцев просят прекратить дискриминацию больных дифтерией студентов-иностранцев

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте университета, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обращаемся не к представителям власти или международным партнерам, а к людям, к нашим землякам... Мы поражены волной дискриминационных комментариев в адрес наших сверстников – студентов-иностранцев медицинского факультета №2, заболевших дифтерией", - говорится в заявлении.

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Как отмечается в обращении, страх – очень сильная эмоция.

"Можно понять, когда горожане боятся, что заболеют они или их дети опасной болезнью. Но при этом надо помнить, что все мы (независимо от национальности) – чьи-то дети. Но мы здоровы, а они уже больны, им сейчас очень нужны помощь и поддержка", - отмечают студенты.

Они также обращают внимание общественности в письме, что ни один врач или чиновник от медицины не подтвердил тот факт, что студенты-иностранцы "привезли" инфекцию из-за рубежа. Напротив, известный врач-инфекционист Виктор Петров, который первым обследовал больных, отметил, что болезнь имеет штамм местного происхождения.

Студенты подчеркнули, что по-настоящему культурные, цивилизованные люди никогда не позволят себе оскорблять людей, попавших в беду.

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"Сегодня у украинцев имеются широкие возможности путешествовать. Не забывайте, что мы все автоматически становимся иностранцами при пересечении границы, и при этом хотим к себе бережного, человеческого отношения. Давайте относиться к другим так, как мы хотим, чтобы относились к нам", - пишут студенты.

Они также призывают всех к толерантности, уважению и терпимости, а также выражают благодарность тем, кто поддержал университет и студентов, "ибо, действительно, болезни безразлично, какого цвета наша кожа".

Как сообщалось, 17 октября с диагнозом "дифтерия" был госпитализирован студент-иностранец, который учится на 5-м курсе медицинского факультета № 2 Ужгородского национального университета. 22 октября в областную инфекционную больницу были госпитализированы еще двое пациентов с диагнозом "дифтерия". 23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали. На медицинском факультете № 2 Ужгородского национального университета обучаются 1400 студентов-иностранцев, в частности из Индии.