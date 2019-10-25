Львовский форум по безопасности 2019 откроет известный британский исследователь войны Лоуренс Фридман

Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы форума.

Нынешними модераторами мероприятия будут основатели и сопредседатели форума: генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Годжес и лидер партии "Объединение "Самопомощь" Оксана Сыроид.

По словам Оксаны Сыроид, Львовский форум для Украины – это возможность подумать над путями избежания многих ловушек Кремля. "Именно Львовский форум уже три года является неизменной площадкой для поиска настоящей "украинской формулы мира". Мы должны воспользоваться идеями и мнениями лучших международных экспертов", – заявила она.

Оксана Сыроид подчеркнула, что все усилия Украины должны быть сосредоточены на поиске формулы, которая будет учитывать, в первую очередь, украинские интересы. "Никаких сделок или компромиссов, которые помогут России получить контроль над Украиной. Нам нужно заботиться о росте нашего вооруженного потенциала и получить поддержку мощных союзников. Это и есть "украинская формула мира". Именно о ней будем говорить с нашими партнерами во время Львовского форума", – подчеркнула она.

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Также среди нынешних спикеров – помощник Генерального Секретаря НАТО по публичной дипломатии Посол Таджан Илдем, политический советник Министра иностранных дел Румынии Георге Магеру и директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский.

Напомним, главная тема нынешнего форума – "Россия в Европе – старые ошибки и новые вызовы". История отношений России с Европой похожа на колебания маятника – чем теплее они становятся, тем со временем больше обостряется противостояние между ними. Украина является географическим и геополитическим заложником этого колебания на протяжении многих веков. От того каким цветом окрашен на политической карте Киев зависит кто является победителем в противостоянии Европы и России. Или Россия может быть равноправным партнером для Европы не применяя силу и страх? Какова настоящая цена российских денег, вложенных в критическую инфраструктуру – газопроводы, медиа, демократические институты?

Трансатлантическое единство впервые под угрозой со времен Второй мировой войны. Страны Балто-Черноморского региона оказываются под угрозой и вынуждены искать пути для усиления собственной коллективной безопасности от конвенционных и неконвенционных угроз.

Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру – информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - формула Штанмаєра, особый статус Донбасса, Украина – в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.

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Львовский Форум 2019 состоится 30 октября – 1 ноября 2019 года в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Организаторы форума: ОО "Институт Просвещения", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет. Львовский форум происходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря Немецкого фонда Маршала, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождение.

Информационные партнеры: Український тиждень, KyivPost, Zaxidnet, Фактор Безпеки, Цензор.НЕТ.

Телевизионные партнеры: Канал 24, Эспрессо, Первый Западный

Эксклюзивный радиопартнер - радио "Перше", радиопартнер – Громадське радіо.

С програмой форума можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.