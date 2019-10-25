Полиграф не предлагать. Встретимся в суде: Бно-Айриян подал иск о защите чести и достоинства против Дубинского. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Александр Дубинский в который раз сделал неудачную попытку осуществить информационное давление на меня. И рассказал всем о деле, которое начало расследовать ГБР против меня", - написал он.

Как отметил Бно-Айриян, пост Дубинского "случайным образом совпал с моим исковым заявлением о защите чести и достоинства, которое я подал на него сегодня утром в Печерский районный суд. И, конечно, с возвращением Президента в Украину".

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"Предмет иска очень прост - опровергнуть / доказать:

- что я русский шпион

- что я номинирован на должность Москаленко и Кононенко и получаю от них зарплату", - отметил он.

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Таккже губернатор Киевщины добавил, что сегодняшний пост нардепа Дубинского будет добавлен в дело: "Поэтому, Александр, встретимся в суде, и буду ждать от вас конкретные факты относительно изложенных фактов".

"Полиграф НЕ предлагать после фарса, который мы видели на всю страну, просто придите в суд и покажите факты", - подчеркнул Бно-Айриян.

"Что-то количество лайков под вашими постами с каждым днем ​​все меньше. Вы теряете популярность. Смените ботов. Даже те уже не работают. А вообще, боты, это плохо. Это как любить самого себя. Или смотреть постоянно в зеркало. Вы же не такой", - добавил глава Киевской ОГА.

Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.

В воскресенье, 20 октября, глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об увольнении.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что губернатора Киевской области Михаила Бно-Айрияна не заменят человеком Виктора Тимошенко, которого в СМИ связывали с контрабандистами.